Вашингтон, 28 сентября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Американский рэпер Lil Pump (Газзи Гарсия) выпустил новый клип под названием Mosh Pit. Выход видео состоялся 28 сентября на YouTube-канале музыканта.

Цитата из видеоклипа Mosh Pit Lil Pump

По сюжету ролика, артист отправляется на дорогостоящую миссию в закрытый музей, где ему необходимо нанести ущерб в размере $14 млн. Композиция Mosh Pit войдёт в предстоящий альбом Гарсии под названием Lil Pump 2.

Напомним, выход альбома Lil Pump 2 намечен на октябрь 2022 года. Пластинка станет четвёртым студийным проектом рэпера.