Париж, 28 сентября 2022, 14:53 — REGNUM Несколько членов правительства Франции, начиная с премьер-министра Элизабет Борн, достали из шкафов теплые вещи, чтобы убедить жителей страны сократить потребление энергии, передает BFM TV.
На встречу с экологом мэром Лиона Дэвидом Дусе по вопросам энергетической трезвости Элизабет Борн надела теплую куртку.
Не у всех в политическом классе эта инициатива вызвала одобрение. Французский политик Марин Ле Пен увидела в этом «политику для чайников».
«Не хватает отопления? Надевают кашемир!», — отреагировала в Twitter Марин Ле Пен на инициативу правительства Франции.
Как сообщало ИА REGNUM, бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что страна стала государством третьего мира.
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