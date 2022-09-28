Париж, , 14:53 — REGNUM Несколько членов правительства Франции, начиная с премьер-министра Элизабет Борн, достали из шкафов теплые вещи, чтобы убедить жителей страны сократить потребление энергии, передает BFM TV.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн Jacques Paquier

На встречу с экологом мэром Лиона Дэвидом Дусе по вопросам энергетической трезвости Элизабет Борн надела теплую куртку.

Не у всех в политическом классе эта инициатива вызвала одобрение. Французский политик Марин Ле Пен увидела в этом «политику для чайников».

«Не хватает отопления? Надевают кашемир!», — отреагировала в Twitter Марин Ле Пен на инициативу правительства Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что страна стала государством третьего мира.

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