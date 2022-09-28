Брюссель, , 14:54 — REGNUM Специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон, находящийся с визитом в Брюсселе, встретился с исполнительный директор департамента АТР внешнеполитической службы Евросоюза Гуннаром Вигандом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Стороны выразили серьезную озабоченность по поводу того, что КНДР продолжает наращивать ядерный и ракетный потенциалы, а также выразили мнение о необходимости решительного и жесткого ответа со стороны международного сообщества в случае дальнейших провокаций.

Ким Гон рассказал о «смелой инициативе» южнокорейского правительства и попросил ЕС о поддержке и сотрудничестве в данном вопросе.

В свою очередь, Виганд согласился трезво и реалистично подойти к проблеме Корейского полуострова и продолжить поиски решения посредством диалога и дипломатии.