Брюссель, 28 сентября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон, находящийся с визитом в Брюсселе, встретился с исполнительный директор департамента АТР внешнеполитической службы Евросоюза Гуннаром Вигандом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Стороны выразили серьезную озабоченность по поводу того, что КНДР продолжает наращивать ядерный и ракетный потенциалы, а также выразили мнение о необходимости решительного и жесткого ответа со стороны международного сообщества в случае дальнейших провокаций.

Ким Гон рассказал о «смелой инициативе» южнокорейского правительства и попросил ЕС о поддержке и сотрудничестве в данном вопросе.

В свою очередь, Виганд согласился трезво и реалистично подойти к проблеме Корейского полуострова и продолжить поиски решения посредством диалога и дипломатии.