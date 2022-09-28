Москва, , 14:52 — REGNUM Увеличение производственных показателей добычи газа на «Сахалине — 2» было достигнуто в первую очередь за счет перезаключения долгосрочных контрактов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Завод СПГ «Сахалин-2» Gazprom.ru

«На спотовом рынке у «Сахалина — 2» остаются проблемы с реализацией продукции из-за внешнего давления. Компания испытывает сложности с фрахтом и его страхованием, а покупателей отталкивают геополитические риски.

Но менеджмент планирует наращивать экспорт в АТР, прежде всего в Китай. На этом фоне увеличатся логистические коридоры, вырастет стоимость поставок. Процесс трансформации может оказаться достаточно длительным из-за отсутствия необходимой инфраструктуры.

«Сахалинская энергия» — монополист поставок нефти и газа на острове, а также в Амурской области, Хабаровском и Приморском крае. С наступлением зимы потребление энергоресурсов в этих регионах увеличится.

В интересах компании «Сахалинская энергия» как можно быстрее возобновить поставки на внешние рынки, так как внутренние цены ниже, чем спотовые. Возобновление добычи на проекте «Сахалин-1» ожидается в ближайшее время, после того как в августе ExxonMobile отказалась от принадлежавшей ей доли 30% и передала ее другой стороне.

Ранее международная корпорация отозвала с проекта своих сотрудников, что привело к фактической остановке его работы. Геологоразведочные работы на «Сахалине — 3» Газпром нефть возобновит в 2023 году, поставки газа с предприятий этого проекта планируется начать в 2025 году, нефти — в 2030-м», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что в 2022 году, несмотря на внешнее давление и уход из региона компании Shell, добыча нефти и газа растет.

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