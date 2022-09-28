Москва, , 14:52 — REGNUM Проект федерального бюджета на 2023–2025 годы синхронизирован с денежно-кредитной политикой. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

Максим Решетников Minsvyaz.ru

«Во-первых, бюджет кардинально отличается. С точки зрения бюджетной конструкции мы пошли на дефицит бюджета. Аналог такого можно найти только в ковидной нашей политике, когда мы по итогам получили очень неплохое прохождение ковида и потом самый большой экономический рост, который был. И здесь мы идем на значимый и для экономики полезный дефицит», — сказал министр.

По его словам, вместе с Центробанком был проведен анализ, который показал, что остается пространство и для частного кредитования экономики.

«Для ипотеки, для потребительских кредитов, но, а главное, конечно, для кредитов предприятий и для инвестиционных кредитов», — добавил Решетников.

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