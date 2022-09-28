Чита, 28 сентября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. За период с 20 по 26 сентября 2022 года в Забайкальском крае наибольший прирост цен отмечен на баранину, кроме бескостного мяса (4,2%), сообщает 28 сентября территориальное управление госстатистики.

Баранина

Помимо мяса цены увеличились на: огурцы свежие — 2,9%, бананы — 2,8%, говядину, кроме бескостного мяса – 1,4%, крупу гречневую-ядрицу – 1%, яйца куриные – 0,6%, водку крепостью 40% об. спирта и выше – 0,5%, лук репчатый, консервы овощные для детского питания – 0,3%, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности – 0,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года по сравнению с маем, в Забайкалье значительно дорожал картофель — на 11,3%.

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