Донецк, , 14:48 — REGNUM Петровский район Донецка подвергся обстрелу со стороны вооружённых киевских формирований. Об этом 28 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Петровского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 13:45 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Ревенко предложил ввести уголовную ответственность за подписание заявок о признании России экстремистским государством.