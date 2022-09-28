Петрозаводск, 28 сентября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В Республике Карелия изучат обстоятельства мобилизации двух многодетных отцов и отца ребёнка-инвалида. Об этом 28 сентября заявил губернатор региона Артур Парфенчиков на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Парфенчиков подвёл итог своего посещения призывного пункта в Петрозаводске. Он отметил, что у мобилизованных граждан — боевой настрой и нет паники. Мужчины интересовались многими аспектами мобилизации, которые влияют на обычную жизнь (вопросами ипотеки, сохранения рабочих мест, помощи семьям и другими).

«В строю оказались два многодетных отца и отец ребенка-инвалида — тоже будем индивидуально разбираться, проведем проверку, ребят отправим домой», — пообещал глава республики.

Как сообщало ранее Минобороны, частичной мобилизации не подлежат лица, на иждивении которых находятся четверо и более детей до 16 лет.

Губернатор Карелии добавил, что поступающие вопросы надо решать по факту. Задача правительства региона — обеспечивать поддержку. Парфенчиков готов разбираться с вопросами жителей региона. Их можно направить ему лично или в оперативную группу.

Напомним, что ранее глава Карелии посетил призывной пункт, на который привезли мобилизованных из разных районов региона. Часть из них решила отправиться в армию добровольно.