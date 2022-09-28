Курск, 28 сентября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Громкие звуки, которые услышали жители Курской области днём 28 сентября, связаны с работой российской военной авиации. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Курской области Роман Старовойт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Роман Старовойт

«Громкие звуки, на которые обратили внимание многие пользователи в социальных сетях, связаны с работой авиации Министерства обороны», — написал Старовойт.

Он подчеркнул, что ситуация полностью контролируема, и никаких оснований для беспокойства нет.

Накануне, 27 сентября, около 21:10 жители Курска также обратили внимание на громкий звук, он также был связан с работой авиации на большой высоте.