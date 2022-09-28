Санкт-Петербург, 28 сентября, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) приступили к работам в Центральной Арктике по поиску ледового поля для обустройства научного лагеря дрейфующей полярной экспедиции «Северный полюс — 41». Поиск места обустройства будет осуществляться вертолётом Ка-32. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщает пресс-служба ААНИИ.

Татьяна Титаева ИА REGNUM Платформа «Северный полюс»

Наблюдения за льдинами в районе предполагаемого начала дрейфа специалисты ААНИИ ведут более полутора лет, а окончательный выбор будет сделан в Арктике, непосредственно на месте начала дрейфа.

«Ледовый разведчик с борта вертолёта будет осуществлять визуальный осмотр и выбор подходящих ледовых полей. Следующий этап — высадка на льдины и дополнительные обследования, уточнение возраста и толщины льда. На основании полученных данных будет сделан окончательный выбор ледового поля. Затем нам предстоит зафиксировать ЛСП «Северный полюс» рядом с льдиной. Платформа может пришвартоваться к выбранной льдине в прикромочной зоне, и лед постепенно будет намерзать. Второй вариант — платформа при поддержке НЭС «Академик Трешников» будет пробиваться глубже в дрейфующие льды. Так увеличиваются шансы добраться до нужной льдины, но это требует времени, и существует риск повредить целостность ледового поля. Какой способ будет выбран, ученые решат исходя из реальных условий», — рассказал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

Предполагаемая точка начала дрейфа расположена севернее острова Генриетты в Северном Ледовитом океане. Для начала дрейфа «Северный полюс» прибудет в указанную точку в конце сентября.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин назвал экспедицию ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» знаковым событием страны, которое укрепляет статус России как главной мировой арктической державы.

Как сообщало ИА REGNUM, научно-экспедиционное судно ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» совершит первую научно-исследовательскую экспедицию. Судно отправится в Центральную Арктику.

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