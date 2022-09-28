Чебоксары, 28 сентября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. В Чувашии заключён контракт по строительству сетей сети горячей воды и теплоснабжения в Шумерле и Козловке. Стоимость работ составит почти 630 млн рублей, подрядчиком является общество «Стройкрафт» (г. Чебоксары). Соответствующее извещение о проведении закупки у единственного поставщика опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Труба

Заказчиком является ГУП «Чувашгаз» (подведомственный минстрою Чувашии). Контракт касается строительства в Шумерле и Козловке тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовых автоматизированных блочно-модульных котельных.

Сети будут построены за629 849 000 рублей, в том числе размер аванса составит 70%, или440 894 300 рублей.

Контракт заключён с ООО «Стройкрафт» (г. Чебоксары). К исполнению контракта подрядчик должен был приступить 27 сентября, сдать работы — к 30 сентября 2023 года.

Напомним, что ранее из республиканского бюджета Чувашии выделили около 141,4 млн рублей на строительство тепловых сетей и водопроводов в Козловке и Шумерле.

Как сообщало ИА REGNUM , в 2023 году на строительство коммунальной инфраструктуры в Шумерле и Козловке планируется направить почти 605 млн рублей, в том числе около 484 млн рублей составят средства Федерального фонда ЖКХ.