Баку, , 14:47 — REGNUM Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов 28 сентября провели телефонные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского МИД

Сергей Лавров и Джейхун Байрамов Mid.ru

«Министры обсудили текущую ситуацию в регионе, в том числе вопросы, связанные с реализацией трехсторонних заявлений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Лавров и Байрамов также обсудили другие вопросы, которые представляют интерес для обеих сторон.

Напомним, 26 сентября в Азербайджан с официальным визитом прибыл спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Его принял президент республики Ильхам Алиев.

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