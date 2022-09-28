Баку, 28 сентября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов 28 сентября провели телефонные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского МИД

Mid.ru Сергей Лавров и Джейхун Байрамов

«Министры обсудили текущую ситуацию в регионе, в том числе вопросы, связанные с реализацией трехсторонних заявлений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Лавров и Байрамов также обсудили другие вопросы, которые представляют интерес для обеих сторон.

Напомним, 26 сентября в Азербайджан с официальным визитом прибыл спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Его принял президент республики Ильхам Алиев.