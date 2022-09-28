Хельсинки, 28 сентября 2022, 14:46 — REGNUM За инцидентами с «Северным потоком» и «Северным потоком — 2» стоит «некий государственный субъект», заявил 28 сентября министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
По его словам, инцидент с трубопроводом может повлиять на выработку санкций, при условии обнаружения «каких-либо следов виновника».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» были обнаружены три утечки. Из-за них давление в трубопроводе резко снизилось. В компании-операторе Nord Stream AG заявили, что повреждения носят беспрецедентный характер. Российские власти предполагают, что речь может идти о целенаправленной диверсии.
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