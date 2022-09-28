Антверпен, Бельгия, , 14:46 — REGNUM Во время полицейской операции, направленной против группы ультраправых экстремистов, в бельгийской провинции Антверпен погиб один человек, передает Associated Press со ссылкой на федеральную прокуратуру Бельгии.

Полиция Бельгии Matthew Kenwrick

«В ходе рейда произошла перестрелка, в результате которой был убит человек», — сообщил агентству прокурор Эрик ван дер Сипт.

Личность убитого пока не установлена, но это не сотрудник полиции или сил безопасности.

Ван дер Сипт сказал, что во время рейда было найдено «большое количество оружия и боеприпасов», но не предоставил более подробной информации.

Бельгийский государственный телеканал RTBF сообщил, что члены группы подозреваются в планировании теракта. Рейд в Антверпене был одним из примерно десятка, произошедших в первой половине дня 28 сентября.

Предполагается, что этот инцидент не связан с угрозами в адрес министра юстиции Бельгии, который находится под охраной с тех пор, как в Нидерландах были арестованы четыре человека, подозреваемые в участии в заговоре с целью его похищения.

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