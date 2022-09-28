Берлин, , 14:44 — REGNUM Европейские правительства и компании приняли меры по усилению безопасности своих энергетических активов после взрывов на газопроводах «Северный поток», а Германия направила военно-морские силы для расследования предполагаемой диверсии, как передает агентство Bloomberg.

Выход на берег «Северного потока» в Германии Gazprom.ru

Европейские лидеры заявили, что почти одновременные взрывы на трех российских газопроводах были преднамеренными. Все внимание сейчас приковано к тому, что будут делать европейские правительства дальше, а трейдеры следят за данными о потоках газа из б. УССР.

Германия направила военно-морские суда для участия в расследовании прорыва трубопроводов, сообщило министерство обороны и добавило, что «предполагаемая диверсия» подчеркивает уязвимость важнейшей инфраструктуры.

«Сейчас необходимо быстро выяснить обстоятельства этого тревожного события и установить виновных, — сказала министр обороны Германии Кристина Ламбрехт. — Я уже обменялась мнениями по этому поводу со своим датским коллегой. Мы договорились об обмене информацией, и наши военно-морские силы добавят свой опыт к расследованию».

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