Берлин, 28 сентября, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Европейские правительства и компании приняли меры по усилению безопасности своих энергетических активов после взрывов на газопроводах «Северный поток», а Германия направила военно-морские силы для расследования предполагаемой диверсии, как передает агентство Bloomberg.

Gazprom.ru Выход на берег «Северного потока» в Германии

Европейские лидеры заявили, что почти одновременные взрывы на трех российских газопроводах были преднамеренными. Все внимание сейчас приковано к тому, что будут делать европейские правительства дальше, а трейдеры следят за данными о потоках газа из б. УССР.

Германия направила военно-морские суда для участия в расследовании прорыва трубопроводов, сообщило министерство обороны и добавило, что «предполагаемая диверсия» подчеркивает уязвимость важнейшей инфраструктуры.

«Сейчас необходимо быстро выяснить обстоятельства этого тревожного события и установить виновных, — сказала министр обороны Германии Кристина Ламбрехт. — Я уже обменялась мнениями по этому поводу со своим датским коллегой. Мы договорились об обмене информацией, и наши военно-морские силы добавят свой опыт к расследованию».