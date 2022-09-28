Ростов-на-Дону, 28 сентября 2022, 14:44 — REGNUM В правительстве Ростовской области с 1 октября будет работать отдел защиты государственной тайны. Соответствующий указ за подписью донского губернатора Василия Голубева опубликован на сайте регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Переименовать отдел безопасности правительства Ростовской области в отдел защиты государственной тайны правительства Ростовской области. Образовать в структуре правительства Ростовской области сектор пропускного и внутриобъектового режимов», — сказано в документе.
Контролировать исполнение документа будет заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.