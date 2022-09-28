Вологда, 28 сентября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В Вологодской области мобилизованных в ВС РФ отправили домой после отправки в учебную часть, пишет газета «Верховажский вестник».

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Группу из 35 мобилизованных граждан Верховажского района, которых провожали сегодня, 28 сентября, вернули сразу же после отправки», — сообщает издание.

Оказалось, что воинская часть, где организовано специальное обучение, временно не принимает мобилизованных из-за большого количества призванных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области под частичную мобилизацию попали более двух тысяч человек.