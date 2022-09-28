Севастополь, 28 сентября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Бывший сотрудник Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщили 28 сентября в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю. Уголовное дело было возбуждено по материалам сотрудников УЭБиПК УМВД России по Севастополю и УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь

По версии следствия, в ноябре 2021 года обвиняемый, работавший главным специалистом-экспертом отдела государственной регистрации недвижимости Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя, незаконно, при отсутствии необходимых документов и без проведения правовой экспертизы зарегистрировал право собственности на земельный участок кадастровой стоимостью не менее 238 млн рублей. Участок этот находился в муниципальной собственности, таким образом, Севастополю был причинён значительный материальный ущерб.

Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В прокуратуре Севастополя уточнили, что ранее Арбитражный суд удовлетворил иск департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя об истребовании земельного участка у юридического лица в собственность города.