Брянск, , 14:43 — REGNUM Приговор в отношении 36-летнего бывшего руководителя отдела «Брянской мясной компании» огласил суд в Брянске. Мужчину признали виновным в мошенничестве и крупном коммерческом подкупе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Установлено, что в 2019–2021 годах подсудимый ввёл в заблуждение двух директоров компаний, занимающихся поставками запасных частей. Он якобы мог влиять на решение руководства в другой фирме и за «покровительство» в этой работе получил более 940 тысяч рублей.

Кроме того, подсудимый незаконно получил от индивидуального предпринимателя и двух руководителей предприятий свыше 3,4 млн рублей за дальнейшее сотрудничество их фирм с «Брянской мясной компанией».

Суд лишил мужчину свободы на четыре года шесть месяцев и отправил его в колонию строгого режима. Осуждённому также предстоит выплатить штраф в размере трёх миллионов рублей. Деньги, полученные им в качестве подкупа, конфискованы и обращены в собственность государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.