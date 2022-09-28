Москва, 28 сентября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Ряд банков зарубежных стран — Турции, Таджикистана, Казахстана и Вьетнама — отказываются обслуживать карты платёжной системы «Мир». Всё объясняется просто. Банки этих стран попали под мощное давление Запада, заявил корреспонденту врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов.

Карта «Мир»

«В частности, США прямо пригрозили введением вторичных санкций против организаций, сотрудничающих с НСПК (оператор российской платежной системы «Мир»). Какие именно санкции, не уточнялось, но понятно, что они могут быть самыми жесткими.

Перед нашими партнерами встал сложный выбор — дружить ли им с системой «Мир» или дружить со всем остальным финансовым миром. Естественно, что в текущих условиях выбор очевиден. И вот наши партнеры предпочли демонстративно держаться подальше от российской платежной системы.

Соответствует ли такое положение дел национальным интересам дружественных нам стран? Очевидно, что нет. В частности, для Турции эта ситуация создает существенные затруднения.

От этого страдает «турпоток» (который сегодня уже скорее стал потоком иммиграционным). Россияне сегодня массово переезжают в Турцию, и всем приезжающим нужно как-то в Турции платить. Страдает также и только-только разворачивающийся параллельный импорт.

Но турки не зря испокон веков славятся как лучшие торговцы в мире. Уступать без выгоды для себя они не привыкли. И тем более не любят гордые турки, когда на них оказывается такое бессовестное давление со стороны тех, кто формально является якобы «союзником».

Решение не заставило себя ждать. 26 сентября президент Турции Реджеп Эрдоган поручил своим министрам проработать с российской стороной вопрос создания альтернативы. Раз поддержкой карт «Мир» не могут заниматься банки, встроенные в мировую финансовую систему, то одним из возможных решений является создание для этого отдельной структуры.

Структуры, для которой это будет основной, а возможно, и единственной задачей, и которой по этой причине будет совершенно плевать на все угрозы и санкции. Понятно, что такая система расчетов должна быть независима от доллара или евро, то есть в основе нее должны лежать расчеты в национальных валютах (прямая конвертация рубль — лира). Будем внимательно следить за развитием событий.

И Турция, и Россия выступают в этом проекте как равно заинтересованные стороны. Значит, все может получиться довольно неплохо, а при выделении соответствующего финансирования еще и в относительно короткие сроки.

Если этот опыт окажется удачным, то в дальнейшем можно будет распространять его на все дружественные к нам страны», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Турции намерены в течение одного-двух дней рассказать подробности о платежной системе, которую планируется использовать в качестве альтернативы российской «Мир».

Читайте также: В Турции в ближайшие дни найдут альтернативу платёжной системе «Мир»