Стокгольм, , 14:40 — REGNUM Популярный симулятор выживания Valheim получил полную поддержку кроссплея (возможности играть с другими пользователями, независимо от платформы). Об этом 28 сентября пишет портал PCGamesN.

Valheim Скриншот с YouTube

С выходом обновления новую функцию уже могут опробовать обладатели PC с операционными системами Windows и Linux. Отмечается, что после релиза Valheim на консолях Xbox во втором квартале 2023 года игра также получит поддержку кроссплея между PC и консолями.

Напомним, что Valheim — это приключенческий экшен с элементами симулятора выживания. События игры разворачиваются в фэнтези-мире, вдохновлённом скандинавской мифологией.

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