Чита, , 14:39 — REGNUM За период с 20 по 26 сентября 2022 года в Забайкальском крае выросли цены на бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, сообщает 28 сентября территориальное управление госстатистики.

Бензин Sean MacEntee

Отмечается, что повышение составило всего 0,2%. Цены на бензин автомобильный марок АИ-95, АИ-92, дизельное топливо остались без изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 августа по 5 сентября 2022 года в Забайкальском крае всего на 0,01% повысились цены на бензин автомобильный марки АИ-98 и выше.

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