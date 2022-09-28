Москва, , 14:39 — REGNUM Российская экономика выдержала вызовы, возникшие на фоне беспрецедентных санкций. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

Максим Решетников Duma.gov.ru

«Введенные против России беспрецедентные по масштабам санкции — а их уже более 11 тысяч — создали целый ряд вызовов. Во-первых, это ограничения для внешнеторговой деятельности: под прямые запреты попала почти четверть нашего экспорта и импорта. Во-вторых, это технологические и транспортные ограничения — запреты на импорт в страну комплектующих, на заходы в порты, автоперевозки, было прекращено техническое обслуживание самолетов», — сказал министр.

По его словам, из-за санкций были заморожены государственные и частные активы.

«Несмотря на это, российская экономика оказалась устойчива к вызовам», — отметил Решетников.

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