Уфа, 28 сентября, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Саженцы деревьев выдернули на «Аллее Славы» в одном из сел Башкирии. Об этом 28 сентября сообщил глава администрации Миякинского районаРишат Актуганов на своей странице в социальной сети.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Саженцы

Он напомнил, что 24 сентября в рамках экологической акции «Зеленая Башкирия» в селе Киргиз-Мияки были высажены саженцы деревьев.

«Сегодня обнаружили в сквере «Аллея Славы», что их нет. Туи выдернули и разбросали, колышки сломали, раскидали», — сообщил он.

Актуганов сообщил, что специалисты изучают видеоматериалы для выявления подозреваемых в хулиганстве.

«Мы все стараемся во благо нашего района. Хотим, чтоб наш Миякинский район был еще красивее и уютнее! Только всеобщими усилиями мы сможем этого достигнуть! Призываю всех жителей и гостей Миякинского района бережно хранить, что имеем, не портить имущество, чужой труд. А лучше, внести свой вклад — участвовать в мероприятиях по благоустройству нашего родного края», — заявил глава района.