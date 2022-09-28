Москва, , 14:36 — REGNUM Учитывая, что США неоднократно заявляли о своей заинтересованности в прекращении поставок российского газа в ЕС, очевидно, что отступать они не намерены, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент института экономики и финансов Государственного университета управления Артём Савостицкий, комментируя аварии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» (Nord Stream 2) (с) ИА REGNUM

«Уже опубликованы сведения о том, что аварии предваряла активность США в районе газопроводов. Большая корабельная группа ВМС США, в том числе с силами специальных операций на борту, действовала в районе газопроводов более двух недель, отмечены активные полеты вертолетов с американских кораблей.

Учитывая, что США неоднократно заявляли о своей заинтересованности в прекращении поставок российского газа в ЕС, очевидно, что отступать они не намерены.

В современной истории Европы это беспрецедентная ситуация, когда новейший объект энергетической инфраструктуры оказывается уже не просто предметом торга между ЕС, Россией и США.

Теперь мы видим, что имеет место радикальное повышение ставок, при этом в качестве рычага используются Военно-морские силы США.

Уже нет никаких сомнений: после аварии на газопроводах экономику Европы ожидает самая сложная зима с момента с создания Европейского союза.

Этот теракт однозначно станет фактором витка большой депрессии не только в Германии, но и распространится дальше во всей Европе. Стоит напомнить, что доля природного газа в энергетическом балансе ЕС составляет 25-28%.

Скорее всего, основные прогнозы по инфляции и безработице в ЕС в ближайшее время будут пересмотрены. Мы входим в активную фазу глобального системного кризиса, нужно быть готовыми ко всему», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что в районе утечек газа на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» зафиксировали два мощных подводных взрыва.

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