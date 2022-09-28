Цхинвал, , 14:36 — REGNUM Сообщения, рассылаемые в ряде теграм-каналов о росте напряжённости на грузино-югоосетинской границе, не соответствуют действительности. Об это 228 сентября сообщает пресс-служба Комитета государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии.

Пограничная служба Южной Осетии на границе с Грузией Сергей Бобылев

«Усилений сил и средств силовых структур Грузии вблизи территории Южной Осетии не отмечается. Роста активности полетов легкомоторной авиации, и т.ч. беспилотной, в приграничной зоне не фиксируется», — говорится в сообщении.

В КГБ добавили, что пропускные пункты «Раздахан» и «Переу» на границе с Грузией работают, как это и было предписано, с 20 по 30 число в каждом месяцев. Там пропускают только жителей приграничных районов Южной Осетии.

Отмечается, что за безопасностью на границе в Грузией следят пограничники КГБ ЮО, а также сотрудники ФСБ России.