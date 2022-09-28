Тюмень, , 14:35 — REGNUM В Тюменской области число вакансий превышает число безработных в четыре раза. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Ярославская служба занятости Yarregion.ru

Директор областного департамента труда и занятости населения Александр Сидоров отметил, что на 23 сентября численность безработных в регионе составила 3632 человека. Уровень регистрируемой безработицы — 0,5%.

Помимо этого, он напомнил, что в Тюменской области предприятиям выплачивается компенсация затрат по зарплате при трудоустройстве молодежи в возрасте до 30 лет, граждан, прибывших с территорий б. УССР, ДНР и ЛНР, а также людей, уволенных из-за сокращения или ликвидации организации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне уровень регистрируемой безработицы в Тюменской области составил 0,6%.

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