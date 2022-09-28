Москва, 28 сентября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В настоящее время Россия переживает судьбоносный этап своей истории, так как сегодня фактически определяется будущее мирового порядка. Об этом 28 сентября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе церемонии гашения почтовой марки, которая посвящена 220-летию учреждения российского МИД.

Mid.ru Сергей Лавров

«Сегодня наша страна переживает судьбоносный этап своей истории. Не будет преувеличением сказать, что определяется будущее мирового порядка. Нам предстоит и далее настойчиво и творчески работать на мировой арене», — сказал он.

Кроме того, глава МИД РФ подчеркнул, что главными целями российской внешней политики продолжают оставаться обеспечение своей национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности, а также «формирование благоприятных внешних условий для устойчивого внутреннего развития и упрочение позиций России как одного из центров многополярного мира».

«Во взаимодействии с партнерами будем продвигать конструктивную, объединительную повестку дня, вносить соразмерный геополитическому весу страны вклад в поддержание глобальной стабильности и развитие международного сотрудничества», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты манипулируют темой ядерной угрозы в своих интересах.