Москва, , 14:34 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой Волгоградской области Андреем Бочаровым назвал празднование годовщины победы советских войск в Сталинградской битве важным событием для всей страны.

Владимир Путин Kremlin.ru

Так, во время встречи Бочаров доложил российскому лидеру, в частности, о подготовке к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве.

Глава региона также попросил Путина поручить правительству включить в федеральную программу проведения мероприятий предложения, поступившие от ветеранов и фронтовиков.

По словам Бочарова, предложения касаются защиты исторической правды, а также исторического наследия и развития Волгограда.

«Это большое, важное событие в жизни страны, а не только Волгограда. Обязательно поработаем над этим вместе», — заявил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вошёл в состав федерального оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 80-летию победы в Сталинградской битве.

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