Вашингтон, , 14:32 — REGNUM Пользователь Twitter с ником LaisulMV заявил, что он обнаружил в файлах игры MultiVersus набор реплик, записанных от лица Джокера — одного из центральных антагонистов комикс-вселенной издательства DC Comics. Об этом 28 сентября пишет портал VGC.

Клоун Цитата из к/ф «Джокер». Реж. Тодд Филлипс. 2019. США, Канада

Отмечается также, что голос Джокера в этих репликах принадлежит американскому актёру Марку Хэмиллу — именно он озвучивал персонажа в большинстве анимационных проектов, начиная с 1992 года. Тем не менее наличие набора реплик ещё не говорит о том, что Джокер действительно станет одним из персонажей MultiVersus.

Разработчики игры пока никак не прокомментировали «находку» LaisuMV.

Напомним, что MultiVersus — это многопользовательская игра в жанре файтинга. Бойцами в ней выступают различные персонажи из популярных франшиз компании Warner Bros.

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