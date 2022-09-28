Москва, 28 сентября, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Для модернизации коммунальной инфраструктуры двух посёлков на Шпицбергене — Пирамиды и Баренцбурга, по предварительным оценкам, потребуется около 1,5 млрд рублей. Об этом 27 сентября в интервью «Российской газете» заявил министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Smtunli Баренцбург

«Интерес есть непосредственно к нашим посёлкам — Баренцбург и Пирамида, как к своеобразным машинам времени. Уважительное отношение и достойное содержание музейного характера Баренцбурга и Пирамиды — в этом мы видим задачу. Предварительно оцениваем инвестиции в приведении инфраструктуры этих поселков в порядок где-то в полтора миллиарда рублей. Будем выходить с соответствующими предложениями на правительство», — рассказал Чекунков о туристическом потенциале российского Шпицбергена.

Кроме того, по его словам, на архипелаге Шпицберген также необходимо обновить парк снегоходов и строить гостиницы. Коммунальная инфраструктура требует срочных работ.

«Конечно, нужно привлекать частный бизнес. Мы сейчас соответствующие концепции готовим, чтобы сделать это интересно для частного бизнеса. Это перспектива еще для круизного туризма. Мало кто знает, что там есть памятные места. Там четыре года жила Майя Плисецкая, ее отец руководил этим трестом еще в 30-е годы прошлого века. Фактически он был одним из первых руководителей», — отметил глава Минвостокразвития России.

Напомним, что Норвегия совершила демарш со Шпицбергеном, когда Осло 28 июня отказалось пропускать грузы, в том числе продовольствие для российского шахтёрского посёлка Баренцбург через КПП Стурскуг на границе стран. Просьбы Москвы об исключении грузов из-под санкций были отклонены. Позже, 6 июля, после многочисленных дискуссий норвежские власти согласились пропустить через свою территорию контейнеры с грузами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Норвегия продлевает срок службы своей последней арктической угольной шахты, которая находится на архипелаге Шпицберген. Добыча угля должна была завершиться в 2023 году, но теперь она будет работать до 2025 года в условиях энергетического кризиса в Европе.

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