Барнаул, 28 сентября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Жителей Алтайского края 28 сентября предупредили о существенном похолодании. По сведениям специалистов Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни в регионе пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Возможны гололедные явления, появление временного снежного покрова. При этом сохраняется местами высокая и чрезвычайная пожароопасность.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

Так, 29 и 30 сентября ночью и днем на большей части территории края небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами появится временный снежный покров, на дорогах гололедица. Температура ночью — 4…+1, при прояснении до — 9 градусов Цельсия.

Днем столбики термометров покажут от нуля до 6 градусов тепла. 1 октября преимущественно без осадков, по востоку небольшой дождь и мокрый снег. Температура ночью — 4…+1, при прояснении до 10 градусов мороза, днем будет теплее: +2…+7. Ветер северных направлений, 2-12 метров в секунду, местами порывы до 14-17 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, мэрия Барнаула 27 сентября известила, что 95% всех домов и учреждений города подключили к отоплению.

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