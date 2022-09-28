Первоуральск, Свердловская область, , 14:59 — REGNUM В Первоуральске Свердловской области местный житель предстал перед судом за изготовление и последующую продажу наркотиков. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствие установило, что вместе с подельниками мужчина с июля по ноябрь 2021 года изготовил 11,7 кг наркотиков в специально оборудованной лаборатории. При продаже запрещённых веществ уралец заработал более 510 тыс. рублей.

Суд учёл факт сотрудничества мужчины со следствием и назначил ему наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.