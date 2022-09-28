Москва, 28 сентября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Фракция ЛДПР в Госдуме в ближайшее время внесет в палату парламента проект постановления об амнистии осужденных за экономические преступления. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, об этом заявил замруководителя фракции Ярослав Нилов.

Duma.gov.ru Ярослав Нилов

По его словам, эти люди должны быть заняты в реальном секторе экономики.

«Проинформирую, что фракция ЛДПР в ближайшее время внесет проект постановления и мы будем призывать всех быстрее этих людей выпустить на свободу», — сказал Нилов в ходе «правительственного часа» в участием главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.

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