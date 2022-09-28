Чебоксары, 28 сентября, 2022, 14:28 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках дела о банкротстве ООО «СК «Стройсфера» налоговая служба подала новое многомиллионное требование: ведомство хочет взыскать ещё более 16 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По делу застройщика «Стройсфера» поступают требования потенциальных кредитов, в числе которых — УФНС по Чувашии. Как следует из документов, налоговая служба подала два заявления.

Конкурсный управляющий уведомил о поступлении 26 сентября требования от УФНС по Чувашии в размере16 056 700,64 рубля для включения в третью очередь реестра кредиторов. Уточняется, что оно заявлено на основании исполнительского сбора.

Напомним, что 5 сентября 2022 года конкурсный управляющий «Стройсферы» получил требование от УФНС по Чувашии в размере 43 019 322,11 рублей. Основанием являются налоговые декларации.

Таким образом, общая сумма требований налоговой службы составляет59 076 022,75 рублей.

Подробнее: Налоговая служба Чувашии хочет взыскать с компании-банкрота 43 млн рублей

Как сообщало ИА REGNUM , ООО «СК «Стройсфера» признана банкротом решением Арбитражного суда Чувашии 5 августа 2022 года. Компания зарегистрирована в январе 2009 года в Чебоксарах, уставный капитал составляет 25 тыс. рублей.