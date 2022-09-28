Кострома, 28 сентября 2022, 14:52 — REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников попросил уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Александра Глебова помочь предприятиям решить вопросы с нехваткой кадров, возникшей из-за мобилизации. Об этом сообщает администрация области.
Ранее губернатор отмечал, что кадровые службы предприятий «крайне халатно» отнеслись к вопросам бронирования особо ценных работников от мобилизации. Чтобы не допустить сбоев в работе системообразующих предприятий, заводам придется заняться подготовкой кадров в ускоренном режиме. Оказывать методическую поддержку в этом вопросе будут областные власти и омбудсмен.
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