Кострома, , 14:52 — REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников попросил уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Александра Глебова помочь предприятиям решить вопросы с нехваткой кадров, возникшей из-за мобилизации. Об этом сообщает администрация области.

Завинчивание гаек Иван Шилов © ИА REGNUM

«В первую очередь обращаем внимание на сферу реального производства — необходимо более ответственно заниматься кадрами. Никто сегодня просто так работников не приведет. Поэтому надо и на самих предприятиях заниматься переподготовкой, переобучением. И обязательно работать с молодежью, которая завершает обучение», — сказал Ситников.

Ранее губернатор отмечал, что кадровые службы предприятий «крайне халатно» отнеслись к вопросам бронирования особо ценных работников от мобилизации. Чтобы не допустить сбоев в работе системообразующих предприятий, заводам придется заняться подготовкой кадров в ускоренном режиме. Оказывать методическую поддержку в этом вопросе будут областные власти и омбудсмен.

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