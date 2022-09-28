Вашингтон, , 14:28 — REGNUM Пентагон заявил, что в результате военных операций США в Афганистане в 2021 году погибли 12 мирных жителей и ещё двое получили ранения.

Солдат США. Афганистан Archive.defense.gov

CNN со ссылкой на отчёт американского министерства обороны сообщила, что десять из этих мирных жителей были убиты в результате удара беспилотника США по Кабулу 29 августа 2021 года, за день до окончания вывода войск США из Афганистана. Семеро из гражданских лиц, погибших в этом случае, были детьми.

Этот неудавшийся удар американского беспилотника побудил ВВС США расследовать его, и генерал Фрэнк Маккензи, тогдашний глава Центральное командования США принёс извинения. Маккензи признал, что инцидент был «ошибкой».

Стоит отметить, что в итоге никто из американских военных не был наказан за это нападение.

В 2021 году ещё два мирных жителя были убиты в результате двух отдельных авиаударов: один был совершён 8 января в Герате, а другой 11 августа в Кандагаре. В отчёте также упоминается, что двое мирных жителей получили ранения во время авиаудара США по Кандагару 18 января 2021 года. Также сообщается, что минобороны выплатило компенсацию жертвам инцидента 8 января.

Пентагон заявил, что будет сотрудничать с выжившими членами семьи погибших в результате атаки беспилотника 29 августа, но отчёт подтвердил, что до сих пор этой семье ничего не было выплачено.

Следует отметить, что статистика потерь среди гражданского населения, ежегодно публикуемая минобороны США, свидетельствует о существенном снижении по сравнению с прошлым годом.

Оценка Пентагона за 2020 год показывает, что в результате военных операций США погибли около 23 мирных жителей и ещё десять получили ранения. Однако, необходимо отметить, что это односторонняя оценка. По данным многих правозащитных организаций за двадцать лет войны в Афганистане погибли десятки тысяч мирных жителей.