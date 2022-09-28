Париж, , 14:28 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что страна стала государством третьего мира. Об этом французский политик написала в Twitter.

Марин Ле Пен Иван Шилов © ИА REGNUM

«Франция стала страной третьего мира, скажем прямо, и это ответственность политиков», — считает Марин Ле Пен.

По словам французского политика, нужно срочно привести в порядок цены на электроэнергию и газ и снизить НДС на энергию.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что Европейский союз отказывается от любого пути к мирному урегулированию ситуации на бывшей территории УССР.

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