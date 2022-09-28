Краснодар, , 14:28 — REGNUM Озимыми культурами под урожай 2023 года в Краснодарском крае засеют около 1,8 мл гектаров. Об этом на совещании с кубанскими аграриями сообщил заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка.

Уборка озимого ячменя в ООО им. Кирова Александр Погожев © ИА REGNUM

«В целом по краю площадь озимого клина составит почти 1,8 млн га, это на 20 тыс. га больше, чем в прошлом году. Традиционно львиная доля площади озимых культур будет занята пшеницей — больше 1,6 млн га. Основной сев необходимо завершить традиционно до 25 октября, для нашего региона это оптимальные агрономические сроки», — сказал Коробка.

В посевной кампании будут использоваться семена отечественной селекции. Подготовлено к полевым работам 32,5 тыс. единиц техники. Труженики села уже начали сев озимых культур в Абинском, Белоглинском, Крыловском, Павловском, Щербиновском и Ленинградском районах.

Из краевого бюджета в 2022 году выделено 40 млн рублей, которые направят в качестве субсидий на компенсацию затрат на приобретение сельхозтехники. В целом господдержка АПК Краснодарского края в этом году превышает 10 млрд рублей.