Москва, , 14:27 — REGNUM Важнейшей частью плана Евросоюза по отказу от российской энергии является значительное увеличение закупок сжиженного природного газа у других производителей. Но ЕС здесь и сейчас пока не в состоянии получить достаточно топлива, чтобы полностью заменить российский газ, заявил корреспонденту ИА REGNUMфинансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Терминал СПГ 妖精書士

«Более того, на мировом рынке продается очень мало СПГ, поэтому европейские страны вынуждены бороться с крупными азиатскими покупателями, такими как Япония и Южная Корея, за обеспечение поставок, необходимых им в холодные зимние месяцы.

Ожидается, что мировое производство СПГ, возглавляемое США, Катаром и Австралией, в 2022 году составит 455 млн тонн. Примерно 70% из этого объема резервируется для клиентов, имеющих долгосрочные контракты, а остальные 30% продаются на мировом спотовом рынке тому, кто предложит самую высокую цену.

Это означает, что оставшиеся 136 миллионов тонн СПГ на спотовом рынке теоретически достаточно, чтобы покрыть импорт 118 млн тонн газа из России в Евросоюз.

Однако свободной мощности терминалов СПГ в Европе хватает, только чтобы принять половину этого количества. Поэтому Германия, крупнейший покупатель российского газа в ЕС, ускоренными темпами строит несколько заводов по импорту СПГ.

Потребуется несколько лет и миллиарды евро в виде необходимого финансирования для постройки их. Ожидается, что первые два будут запущены этой зимой. Нидерланды также расширяют свои импортные мощности, планируя добавить две плавучие единицы терминалов СПГ в сентябре 2022 года.

Также для транспортировки газа от прибрежных терминалов импорта к центрам спроса в других местах прокладываются новые трубопроводы.

Но ЕС важно не только получить необходимые обьёмы газа, но и по какой цене. Перетягивание каната между Европой и крупнейшими покупателями в Северной Азии привело к резкому росту цен на СПГ, что способствовало четырехкратному увеличению европейских эталонных цен на газ в период с начала 2022 года по конец августа. Если подобное будет продолжаться хотя бы года-два, то от европейской экономики попросту ничего не останется.

Поэтому покупка СПГ — это всего лишь временный уход от кризиса. Несмотря на понимание данной проблемы, Евросоюзу, скорее всего, придется покупать СПГ по запредельным ценам в ущерб своей экономики, потому что ситуация у них безвыходная», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ЕС сможет обеспечить себя электроэнергией в предстоящие зимние месяцы даже при остановке транзита природного газа из России.

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