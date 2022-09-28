Сеул, 28 сентября, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, находящийся с визитом в Сеуле, встретился 28 сентября с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

В ходе встречи стороны обсудили пути развития двусторонних отношений и ситуацию на Корейском полуострове.

Глава МИД Великобритании поблагодарил главу Южной Кореи за участие в государственных похоронах королевы Елизаветы II и за соболезнования королевской семье, правительству и народу Британии. Он также подтвердил поддержку политике Сеула в отношении КНДР.

В свою очередь Юн Сок Ёль попросил Великобританию, являющуюся постоянным членом Совета Безопасности ООН, сыграть активную роль в получении твердого и единого ответа от международного сообщества, если КНДР проведет седьмое ядерное испытание. А также поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030.

Читайте также: Главы МИД Южной Кореи и Великобритании обсудили двусторонние связи