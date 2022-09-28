Гатчина, Ленинградская область, 28 сентября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. На полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) рядом со столицей Ленинградской области — Гатчиной — произошел сход складированных свалочных масс, из-за чего в городе и его окрестностях зафиксировали превышение уровня содержания сероводорода, сообщили 28 сентября в пресс-службе Росприроднадзора по СЗФО.

t. me/rpn_szfo Сход свалочных масс на полигоне ООО «Новый свет-ЭКО»

Жалобы от жителей Гатчины массово начали поступать в надзорные органы днем 28 сентября. Прибывшие на место специалисты выяснили, что с откосов «тела» закрытого на рекультивацию в 2021 году полигона «Новый свет-ЭКО» произошел сход свалочных масс.

«Передвижной мобильной лабораторией Росприроднадзора были выявлены превышения по сероводороду в поселке Новый Свет», — добавили в ведомстве.

На место с внеплановой проверкой прибыли государственные инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, а также сотрудники региональной прокуратуры и эксперты.

«По результатам выезда специалисты подготовят экспертное суждение», — пообещали в Росприроднадзоре.

В свою очередь прокуратура Ленинградской области начала проверку исполнения требований законодательства об охране атмосферного воздуха на полигоне ООО «Новый свет-ЭКО». По ее результатам ведомством будет дана комплексная оценка исполнения хозяйствующим субъектом законодательства об охране окружающей среды, отходах производства и потребления, санитарно-эпидемиологического законодательства, а также законов об охране атмосферного воздуха при эксплуатации объекта размещения отходов.

Напомним, с мая 2022 года в надзорные органы региона поступило порядка 300 обращений граждан, которые сообщают о запахах, преследующих их преимущественно в вечернее и ночное время. Для поиска источника и было инициировано масштабное исследование с привлечением современной мобильной передвижной лаборатории. По завершении работы управление сообщит о результатах исследований.