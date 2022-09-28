Москва, , 14:25 — REGNUM Непрекращающийся рост доллара США вызывает серьезные опасения представителей бизнеса и экономистов, которые отмечают, что подобные показатели стоимости американской валюты в прошлом всегда приводили к глубокому финансовому или экономическому кризису как в США, так и во всем мире. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

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«Это вызвано в первую очередь ястребиной денежно-кредитной политикой американских монетарных властей в безуспешных попытках остановить бушующую инфляцию даже путем подталкивания всей мировой экономики к глубокой рецессии, — сказал Ильинский. — Аналитики рассчитали, что рост индекса силы доллара США на 1% оказывает негативное влияние на фондовый рынок и снижает величину прибыли крупнейших американских корпораций на 0,5%. Уже сегодня уверенно можно говорить, что рост индекса американского доллара уже уничтожил 10% величины чистой прибыли американских нефинансовых компаний в IV квартале 2022 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что результатом политики американского Федрезерва, ориентированной на повышение ставки, станет ослабление курса юаня.

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