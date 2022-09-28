Астана, 28 сентября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. В последние несколько дней сайты государственных органов Казахстана подвергаются хакерским атакам. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба АО «Государственная техническая служба» (ГТС).

geralt Хакер

«Целевые кибератаки направлены как на государственные органы страны, так и инфраструктуру Казнета. Из-за кибератак наблюдаются задержки соединения интернета», — говорится в сообщении.

В ГТС выдвинули предположение, что кибератаки начались из-за событий, которые происходят в Казахстане, а также в мире.

Стоит отметить, что аэропортах Алма-Аты и Атырау утром 28 сентября произошла задержка рейсов из-за сбоев в работе интернета. Регистрацию рейсов пришлось проводить вручную. Вскоре интернет-соединение было возобновлено.