Саратов, , 14:41 — REGNUM За восемь месяцев 2022 года в Саратовской области выявили 26 случаев бешенства у животных (18 домашние, остальные дикие). По сравнению с прошлым годом заболеваемость снизилась более чем в три раза (82 случая бешенства, из них 63 — домашние животные), сообщает управление ветеринарии регионального правительства.

Бешенство

Ветеринары в рамках профилактики с начала года выполнили около 300 тыс. вакцинаций домашних и сельскохозяйственных животных. Для диких животных разложили почти 500 тыс. доз вакцины.

Каждый подозрительный случай падежа животных проверяется лабораторно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове с 5 по 21 сентября прошла профилактическая акция по иммунизации домашних животных против бешенства.

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