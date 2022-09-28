Лос-Анджелес, США, 28 сентября 2022, 14:23 — REGNUM Американская компания Paramount Pictures приостановила производство и отложила премьеру новой части фильма «Стартрек». Об этом 28 сентября пишет «Мир Фантастики».

Кадр из трейлера фильма «Стартрек»
Кадр из трейлера фильма «Стартрек»
Скриншот YouTube

Отмечается, что работа над картиной остановилась из-за вынужденной смены режиссёра. Ранее за постановку фильма отвечал Мэтт Шекман, однако в августа 2022 году ему пришлось покинуть проект из-за конфликта расписаний. Сейчас он работает над экранизацией комикса «Фантастическая четверка».

На текущий момент студия так и не назвала имя нового режиссёра «Стартрека 4». Напомним, что изначально картина должна была выйти 22 декабря 2023 года.

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