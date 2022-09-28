Лос-Анджелес, США, 28 сентября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Американская компания Paramount Pictures приостановила производство и отложила премьеру новой части фильма «Стартрек». Об этом 28 сентября пишет «Мир Фантастики».

Скриншот YouTube Кадр из трейлера фильма «Стартрек»

Отмечается, что работа над картиной остановилась из-за вынужденной смены режиссёра. Ранее за постановку фильма отвечал Мэтт Шекман, однако в августа 2022 году ему пришлось покинуть проект из-за конфликта расписаний. Сейчас он работает над экранизацией комикса «Фантастическая четверка».

На текущий момент студия так и не назвала имя нового режиссёра «Стартрека 4». Напомним, что изначально картина должна была выйти 22 декабря 2023 года.